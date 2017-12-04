Выдвинута инициатива создания цифрового Шелкового пути

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ С инициативой по международному сотрудничеству в сфере цифровой экономики выступили семь стран - Китай, Лаос, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция и Объединенные Арабские Эмираты - на 4-й Всемирной конференции по интернету (Учжэнь, Китай).

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, по их мнению, эта инициатива ознаменует новый этап в сотрудничестве по цифровому Шелковому пути.

Авторы инициативы убеждены, что цифровая экономика становится все более значимым драйвером мирового экономического роста, играя серьезную роль в интенсификации развития экономики, повышении производительности труда, возникновении новых рынков и точек роста в бизнесе, обеспечении инклюзивного и устойчивого характера экономического развития.

Также идет речь о важности продвижения межгородского сотрудничества в цифровой экономике, обеспечения транспарентности политики и взаимодействия по стандартизации.