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Вусал Шихалиев: Платформа цифрового управления позволит еще больше повысить прозрачность

Вусал Шихалиев: Платформа цифрового управления позволит еще больше повысить прозрачность Новая Платформа Цифрового Управления Комиссии деловой среды и международных рейтингов создана с целью создания адекватной экосистемы, отвечающей современным вызовам.
ИКТ
24 февраля 2023 г. 11:59
Вусал Шихалиев: Платформа цифрового управления позволит еще больше повысить прозрачность

Новая платформа цифрового управления Комиссии по деловой среде и международным рейтингам обеспечит адекватную экосистему, отвечающей современным вызовам.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий сектором отдела экономической политики и промышленности Администрации Президента Азербайджанской Республики, руководитель секретариата Комиссии Вусал Шихалиев в ходе конференции «Платформа цифрового управления и презентация новых экономических инициатив».

"Данная платформа обеспечит создание инклюзивности и единой синергии при активном и скоординированном участии заинтересованных сторон, замену различных каналов связи единой цифровой платформой, автоматическое выявление потенциальных направлений реформ за счет аналитических и инновационных инструментов", - сказал он.

По его словам, что Платформа цифрового управления также позволит еще больше повысить эффективность, гибкость и прозрачность деятельности Комиссии: "В то же время «Платформа электронного участия» обеспечит электронное участие в законодательных инициативах, позволит создать интерактивные отношения с рабочими группами Комиссии".

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Версия на азербайджанском языке Vüsal Şıxəliyev: "Rəqəmsal İdarəetmə Platforması şəffaflığı daha da artırmağa imkan verəcək"

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