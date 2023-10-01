Вугар Байрамов: На освобожденных от оккупации территориях необходимо усилить спутниковое наблюдение

На освобожденных от оккупации территориях необходимо усилить космические наблюдения.

На освобожденных от оккупации территориях необходимо усилить спутниковое наблюдение.

Как передает Report , об этом заявил депутат Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов, выступая на мероприятии для министров и членов парламента.

Он отметил, что после окончания конфликта в 2020 году более 300 мирных жителей стали жертвами мин на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях.

В.Байрамов считает, что на освобожденных от оккупации территориях с точки зрения исследования особое значение имеет проведение спутниковых наблюдений:

"Этот факт еще раз подчеркивает важность спутниковых наблюдений. Я думаю, что наблюдения в этих областях должны быть усилены".