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Вугар Байрамов: На освобожденных от оккупации территориях необходимо усилить спутниковое наблюдение

Вугар Байрамов: На освобожденных от оккупации территориях необходимо усилить спутниковое наблюдение На освобожденных от оккупации территориях необходимо усилить космические наблюдения.
ИКТ
1 октября 2023 г. 13:47
Вугар Байрамов: На освобожденных от оккупации территориях необходимо усилить спутниковое наблюдение

На освобожденных от оккупации территориях необходимо усилить спутниковое наблюдение.

Как передает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов, выступая на мероприятии для министров и членов парламента.

Он отметил, что после окончания конфликта в 2020 году более 300 мирных жителей стали жертвами мин на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях.

В.Байрамов считает, что на освобожденных от оккупации территориях с точки зрения исследования особое значение имеет проведение спутниковых наблюдений:

"Этот факт еще раз подчеркивает важность спутниковых наблюдений. Я думаю, что наблюдения в этих областях должны быть усилены".

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Версия на азербайджанском языке Vüqar Bayramov: “İşğaldan azad olunan ərazilərdə kosmik müşahidələr artırılmalıdır”

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