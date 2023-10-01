Вугар Байрамов: На освобожденных от оккупации территориях необходимо усилить спутниковое наблюдение

На освобожденных от оккупации территориях необходимо усилить спутниковое наблюдение.
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Он отметил, что после окончания конфликта в 2020 году более 300 мирных жителей стали жертвами мин на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях.
В.Байрамов считает, что на освобожденных от оккупации территориях с точки зрения исследования особое значение имеет проведение спутниковых наблюдений:
"Этот факт еще раз подчеркивает важность спутниковых наблюдений. Я думаю, что наблюдения в этих областях должны быть усилены".