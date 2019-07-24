ВТБ запустит своего мобильного оператора

ВТБ планирует пилотный запуск своего мобильного оператора «ВТБ-Мобайл» в сентябре 2019 года, сообщил заместитель председателя правления банка Анатолий Печатников.

Как передает Report со ссылкой на banki.ru, мобильная связь активным клиентам ВТБ будет предоставляться на особых условиях. Обслуживаться клиенты оператора будут в отделениях и каналах обслуживания банка. Для них также будет создано отдельное приложение «ВТБ-Мобайл».

Оператор обещает выгодный роуминг, быстрое подключение, высокую защиту персональных данных и отсутствие спам-подписок и непредвиденных списаний.