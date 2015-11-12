Всемирный почтовый союз утвердил проект Азербайджана

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Проект, представленный Азербайджаном в секретариат Всемирного почтового союза (ВПС), утвержден на осенней сессии Административного совета ВПС в Берне (Швейцария).

Об этом сообщили Report в ООО "Азерпочта". Реализация проекта "Развитие сбора и доставки почты" предусмотрена в почтовой сети "Азерпочты".

Первая неделя сессии, в которой принимали участие представители всех стран-участниц ВПС, была посвящена собраниям Совета попечителей ВПС. В работе Совета приняли участие сотрудники министерства связи и высоких технологий.

Отметим, что Совет обеспечивает непрерывную межсессионную работу ВПС, изучает нормативные, административные, законодательные и правовые вопросы.