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    Всемирный почтовый союз утвердил проект Азербайджана

    Реализация проекта Развитие сбора и доставки почты предусмотрена в почтовой сети Азерпочты

    Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Проект, представленный Азербайджаном в секретариат Всемирного почтового союза (ВПС), утвержден на осенней сессии Административного совета ВПС в Берне (Швейцария).

    Об этом сообщили Report в ООО "Азерпочта". Реализация проекта "Развитие сбора и доставки почты" предусмотрена в почтовой сети "Азерпочты".

    Первая неделя сессии, в которой принимали участие представители всех стран-участниц ВПС, была посвящена собраниям Совета попечителей ВПС. В работе Совета приняли участие сотрудники министерства связи и высоких технологий.

    Отметим, что Совет обеспечивает непрерывную межсессионную работу ВПС, изучает нормативные, административные, законодательные и правовые вопросы. 

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