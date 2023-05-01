Всемирный банк: внедрение ИИ вызовет сбой на рынке труда

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в работу людей вызовет сбой на рынке труда. При этом в целом в следующие пять лет влияние большинства новых технологий на рынок труда будет положительным.

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в работу людей вызовет сбой на рынке труда. При этом в целом в следующие пять лет влияние большинства новых технологий на рынок труда будет положительным.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом сообщается в докладе Всемирного банка (ВБ).

В документе указывается, что в течение следующих пяти лет ИИ изменит почти четверть рабочих мест в мире. На рабочие места также повлияют внедрение цифровых технологий, переход на экологически чистую энергию и перераспределение цепочек поставок.

По мнению аналитиков ВБ, необходимость в специалистах в кибербезопасность, больших данных и технологиях устойчивого управления будут основными факторами роста занятости в мире.

Из отчета следует, что появление подобных ChatGPT технологий позволит автоматизировать или заменить должности, которые связаны с общением и координацией процессов. Около 75% из 800 опрошенных ВБ компаний сообщили, что собираются внедрить ИИ в свою работу в следующие пять лет. По их оценкам, в результате будет сокращено до 26 млн рабочих мест.