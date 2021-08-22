Все спутники OneWeb вывели на орбиту

Британские спутники связи OneWeb, запущенные с космодрома Байконур на ракете-носителе "Союз-2.1б", успешно отделились от разгонного блока "Фрегат".

Британские спутники связи OneWeb, запущенные с космодрома Байконур на ракете-носителе "Союз-2.1б", успешно отделились от разгонного блока "Фрегат".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Роскосмоса.

"Все 34 спутника связи OneWeb успешно отделились от разгонного блока "Фрегат" и выведены на целевые орбиты", - отметили в госкорпорации.

Ракета "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Байконур в 02:13 по бакинскому времени. Выведение аппаратов разгонным блоком заняло три часа 45 минут. Спутники отделялись в несколько этапов.

Это первый запуск спутников OneWeb с космодрома Байконур в 2021 году. В результате число космических аппаратов британской компании на орбите увеличилось до 288. Работы ведутся по контракту АО "Главкосмос" с компаниями Arianespace (оператор запуска) и Starsem.