Все электронные услуги МЦРТ будут доступны на едином портале

В Министерстве цифрового развития и транспорта (МЦРТ) запущен новый портал для доступа ко всем электронным услугам подведомственных структур и учреждений через единую систему - portal.rinn.az.

В Министерстве цифрового развития и транспорта (МЦРТ) запущен новый портал для доступа ко всем электронным услугам подведомственных структур и учреждений через единую систему - portal.rinn.az.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Согласно информации, новый интернет-ресурс создан ООО AzInTelecom.

Министерство предоставляет гражданам 57 видов цифровых услуг через различные интернет-ресурсы. Теперь все услуги собраны на едином портале. На начальном этапе в портал интегрированы 6 услуг ( "регистрация мобильных устройств", "тариф регистрации мобильных устройств", "проверка IMEI", "статистика локальных исходящих (городских, районных, внутренних) разговоров“, "информация о мобильных номерах на имя граждан“, а также "отслеживание почтовых отправлений"), а еще 51 услугу планируется включить в портал в ближайшее время.