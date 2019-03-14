В приложениях Google Play нашли рекламное вредоносное ПО

Рекламное вредоносное программное обеспечение (ПО) обнаружено в более 200 приложениях в Google Play, говорится в сообщении исследовательской компании Check Point Research.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, эксперты Check Point назвали эту вредоносную программу SimBad, так как большая часть зараженных приложений представляет собой игры-симуляторы. Функционал ПО можно разделить на три группы: показ рекламы, фишинг и доступ к другим приложениям.

Фишинг - способ кражи конфиденциальной информации (паролей, данных кредитных карт, информации из соцсетей) через массовую рассылку электронных писем (спам), а также именных сообщений от имени финансовых и госучреждений, социальных сетей.ПО может открывать заданный злоумышленником URL-адрес в браузере. Поэтому, когда злоумышленник создаст фишинговые страницы для нескольких платформ, они откроются в браузере, тем самым будут запущены фишинг-атаки на пользователя.ПО также может открывать магазины приложений, такие как Google Play и 9Apps, и установить удаленное приложение с назначенного сервера. Так злоумышленник может в любое время установить новое вредоносное ПО и увеличить свою прибыль, отмечается в сообщении.