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Впервые в Азербайджане сельским жителям проводят оптоволоконный интернет

Впервые в Азербайджане сельским жителям проводят оптоволоконный интернет Среди важнейших факторов стремительного развития данной сферы можно отметить особое внимание со стороны государства
ИКТ
17 мая 2021 г. 13:21
Впервые в Азербайджане сельским жителям проводят оптоволоконный интернет

ООО "Азтелеком" Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана в рамках проектов по расширению зоны охвата и повышению качества предоставляемых услуг впервые строит сеть на основе технологии GPON (Gigabyte Passive Optical Network) в селах.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Так, в селе Гадашоба Хачмазского района и селах Шафтахал, Ашагы Сеидлар и Мехдилилар Зардабского района модернизируется телекоммуникационная инфраструктура, прокладываются оптические линии, внедряется технология GPON. Для построения сети уже завершено строительство фибер-оптической линии протяженностью более 10 км в селе Гадашоба и более 3 км в указанных селах Зардабского района.

В результате реализации проекта для более 1 000 семей в Гадашобе и 500 семей в упомянутых селах Зардабского района будет создана возможность доступа к современным телекоммуникационным услугам. Наряду с качественным скачком, внедрение данной технологии позволяет расширить спектр предоставляемых услуг. Кроме того, технические возможности данной сети спланирован с учетом расширения жилых построек и увеличения количества новых абонентов в будущем.

Для предоставления гражданам качественных услуг широкополосного доступа планируется осуществление работ по реконструкции сети с внедрением технологии GPON и в других регионах Азербайджана.

Отметим, что сектор информационно-коммуникационные технологий (ИКТ) является одной из ведущих и динамично развивающихся сфер экономики Азербайджана. Среди важнейших факторов стремительного развития данной сферы можно отметить особое внимание со стороны государства. Преодоление цифрового неравенства стоит во главе государственной политики последних нескольких лет. Для достижения данной цели в регионах перманентно осуществляется ряд важных работ в области строительства современной телекоммуникационной инфраструктуры на основе новейших информационных технологий и технологических решений.

В соответствии с политикой цифровой трансформации страны в районах, поселках и селах развертываются сети нового поколения и реализуются проекты для устойчивого, безопасного и качественного использования гражданами информационно-телекоммуникационных услуг.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan kəndlərində ilk dəfə GPON texnologiyası əsasında şəbəkə qurulur

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