​Впервые в Азербайджане абоненты Bakcell смогут делиться интернет-пакетами

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell впервые в Азербайджане предоставляет своим абонентам возможность делиться интернет-пакетами.

Как сообщает Report, отныне абоненты Bakcell смогут делиться интернет-пакетом “Paylaşılan” своего номера с 4-мя людьми по своему выбору. Таким образом, несколько абонентов одновременно смогут пользоваться одним мобильным интернет-пакетом. Интернет-пакетом “Paylaşılan” можно пользоваться на мобильном телефоне, планшете, дата карте и т.д. Цены и объемы интернет-пакетов “Paylaşılan” предоставлены ниже:

Объем пакета Цена 800 MB 7 AZN 2 GB 10 AZN 5 GB 15 AZN 10 GB 22 AZN 15 GB 30 AZN 30 GB 45 AZN

Независимо от объема период пользования интернет-пакетами “Paylaşılan” составляет 30 дней. Абонент может активировать данный пакет, обратившись в центр обслуживания Bakcell или через информационный центр, позвонив на 555. Интернет-пакеты “Paylaşılan” активируются в течение 24 часов после обращения. После активации абонент получит SMS-уведомление.

"Bakcell - движущая сила рынка мобильного интернета в стране. В период, когда 3G сеть от Bakcell покрывает всю страну и сеть 4G продолжает расширяться, спрос наших абонентов на мобильный интернет продолжает расти. Запуск 4G услуг стал причиной увеличения объема дата трафика вдвое. Принимая это во внимание, мы делаем мобильный интернет более доступным для наших абонентов. Компания Bakcell впервые в Азербайджане предоставляет опыт системы делимых интернет-пакетов, и мы верим, что наши абоненты смогут вдоволь воспользоваться этой возможностью", - отметила директор по маркетингу Мария Тойчева.

Лидер рынка мобильного интернета Азербайджана компания Bakcell и в дальнейшем продолжит предоставлять своим абонентам более интересные и выгодные предложения по мобильному интернету.

Отметим, что компания Bakсell предлагает широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей мобильной связи. Под торговой маркой Sür@, Bakcell предоставляет лучшие в своем классе услуги мобильного интернета 3G и 4G.

Благодаря более чем 5300 базовым станциям, cеть Bakcell охватывает более 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Bakcell является лидером в сфере инноваций и посредством услуг Sür@ и создания новых партнерств фокусируется на предоставлении самого качественного мобильного интернета азербайджанским пользователям. Услуги 3G компании Bakcell доступны во всех регионах страны, и охватывают 93% населения Азербайджана. Посредством около 250 пунктов розничной продажи и 26 центров обслуживания абонентов, Bakcell предлагает своим клиентам самое высокое качество обслуживания.

Вслед за услугой 3GSür@, зарекомендовавшей себя в качестве лучшего опыта пользования мобильным интернетом в течение последних 4-х лет, Bakcell объявил о запуске услуги 4GLTE под брендом 4-cüSür@ в коммерческую эксплуатацию с 5 мая 2015 года. Услуга 4-cüSür@ обеспечивает существенное увеличение скорости передачи данных в мобильной сети, и была специально разработана для пользователей, желающих оставаться мобильными и иметь высокоскоростной доступ к сети Интернет везде, где бы они ни находились.

Дополнительную информацию о продуктах и услугах Bakcell можно получить на сайте www.bakcell.com или по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

Не являющиеся абонентом Bakcell лица могут узнать о компании и предоставляемых услугах по номеру 055 000 05 55.