Восемь стран в этом году выпустят почтовые марки, посвященные Гейдару Алиеву

В этом году 8 стран, включая Азербайджан, выпустят почтовые марки, посвященные 100-летию со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева

В этом году 8 стран, включая Азербайджан, выпустят почтовые марки, посвященные 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на проходящей в Баку конференции "Гейдар Алиев и независимое государственное строительство в Азербайджане: история и современность социально-экономического перехода".

"К настоящему времени такие почтовые марки были выпущены в Турции, России и Казахстане", - сказал Р. Набиев.

Кроме того, по словам министра, в этом году в Азербайджане планируется выпустить 11 видов почтовых марок в рамках мероприятий, связанных со 100-летием со дня рождения великого лидера.