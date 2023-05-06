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Восемь стран в этом году выпустят почтовые марки, посвященные Гейдару Алиеву

Восемь стран в этом году выпустят почтовые марки, посвященные Гейдару Алиеву В этом году 8 стран, включая Азербайджан, выпустят почтовые марки, посвященные 100-летию со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева
ИКТ
6 мая 2023 г. 13:01
Восемь стран в этом году выпустят почтовые марки, посвященные Гейдару Алиеву

В этом году 8 стран, включая Азербайджан, выпустят почтовые марки, посвященные 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на проходящей в Баку конференции "Гейдар Алиев и независимое государственное строительство в Азербайджане: история и современность социально-экономического перехода".

"К настоящему времени такие почтовые марки были выпущены в Турции, России и Казахстане", - сказал Р. Набиев.

Кроме того, по словам министра, в этом году в Азербайджане планируется выпустить 11 видов почтовых марок в рамках мероприятий, связанных со 100-летием со дня рождения великого лидера.

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Версия на азербайджанском языке Heydər Əliyevlə bağlı bu il 7 xarici ölkədə poçt markası buraxılacaq

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