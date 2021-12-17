Восемь китайских IT-компаний попали под санкции США

США ввели санкции против технологических компаний из Китая
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство финансов.
"Список китайских компаний военно-индустриального комплекса обновлен. Добавлены организации в список управления по контролю за иностранными активами", - указывает сайт минфина.
В список добавили компанию Cloudwalk Technology, базирующаяся в Гуанчжоу, шесть организаций из ряда других провинций и Yitu Ltd, зарегистрированную на Каймановых островах.
Указанные восемь китайских технологических компаний "активно поддерживают биометрическое наблюдение и слежку за этническими и религиозными меньшинствами в Китае, особенно за мусульманским уйгурским меньшинством в Синьцзяне".
В минфине заявили, что решением хотели показать связь частных фирм оборонного сектора и наблюдений с правительством "для угнетения членов этнических и религиозных меньшинств".