Восемь китайских IT-компаний попали под санкции США

США ввели санкции против технологических компаний из Китая

США ввели санкции против технологических компаний из Китая

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство финансов.

"Список китайских компаний военно-индустриального комплекса обновлен. Добавлены организации в список управления по контролю за иностранными активами", - указывает сайт минфина.

В список добавили компанию Cloudwalk Technology, базирующаяся в Гуанчжоу, шесть организаций из ряда других провинций и Yitu Ltd, зарегистрированную на Каймановых островах.

Указанные восемь китайских технологических компаний "активно поддерживают биометрическое наблюдение и слежку за этническими и религиозными меньшинствами в Китае, особенно за мусульманским уйгурским меньшинством в Синьцзяне".

В минфине заявили, что решением хотели показать связь частных фирм оборонного сектора и наблюдений с правительством "для угнетения членов этнических и религиозных меньшинств".