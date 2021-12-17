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Восемь китайских IT-компаний попали под санкции США

Восемь китайских IT-компаний попали под санкции США США ввели санкции против технологических компаний из Китая
ИКТ
17 декабря 2021 г. 05:46
Восемь китайских IT-компаний попали под санкции США

США ввели санкции против технологических компаний из Китая

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство финансов.

"Список китайских компаний военно-индустриального комплекса обновлен. Добавлены организации в список управления по контролю за иностранными активами", - указывает сайт минфина.

В список добавили компанию Cloudwalk Technology, базирующаяся в Гуанчжоу, шесть организаций из ряда других провинций и Yitu Ltd, зарегистрированную на Каймановых островах.

Указанные восемь китайских технологических компаний "активно поддерживают биометрическое наблюдение и слежку за этническими и религиозными меньшинствами в Китае, особенно за мусульманским уйгурским меньшинством в Синьцзяне".

В минфине заявили, что решением хотели показать связь частных фирм оборонного сектора и наблюдений с правительством "для угнетения членов этнических и религиозных меньшинств".

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