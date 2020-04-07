​ВОИС: пандемия коронавируса привела к росту киберпреступности

Пандемия COVID-19 привела к росту киберпреступности, наиболее уязвимы стартапы и самозанятые на творческом направлении.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил на пресс-конференции генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Фрэнсис Гарри.

"Да, мы опасаемся (роста киберпреступности – ред.). У нас нет специальных данных. Но в целом уровень киберпреступности растет. Люди получаются выгоду от сложившейся ситуации. Потому что почти весь мир теперь онлайн и почти все делают покупки онлайн. И это проблема для всего мира", - сказал он.

По его словам, частью подобной криминальной деятельности является промышленный шпионаж и нечестная конкуренция. Больше всего от этого могут пострадать стартапы и создатели творческой продукции.

"Так что крайне важно, чтобы в данных условиях мы придерживались честной конкуренции", - добавил он.