В период празднования праздника Гурбан должникам не будут отключать телефоны

В дни праздника Гурбан население будет обеспечено бесперебойными транспортными, телекоммуникационными и почтовыми услугами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Министерство дало соответствующие поручения подведомственным структурам, объединениям и предприятиям связи, телекоммуникационным операторам по оказанию населению на должном уровне транспортных, почтовых и телекоммуникационных услуг, в том числе услуг интернета, мобильной связи и телерадиовещания в праздничные дни.

В предпраздничные и праздничные дни в целях обеспечения бесперебойной работы стационарных телефонов они не будут отключаться по задолженности или другим причинам. Также будут приняты все необходимые меры для оперативного рассмотрения поступающих обращений.

Кроме того, в праздничные дни будут организованы дежурства и осуществлены меры по обеспечению населения бесперебойными и качественными транспортными и телекоммуникационными услугами, радио- и телевещанием, полному устранению повреждений кабеля и линий, исполнению рабочего графика почтовых отделений, приостановке профилактических, строительно-монтажных работ, усилению охраны объектов связи.

В праздничные дни центр обслуживания "Шебеке" №1 будет работать с 9:00 до 18:00, остальные 8 центров обслуживания – с 10:00 до 17:00.

Междугородний транспорт и Международный автовокзал будут работать в усиленном режиме. С учетом плотности пассажиропотока, на линию дополнительно будет выведено необходимое количество автобусов.

Граждан, столкнувшихся с той или иной проблемой, просят обращаться на "горячую линию" – 1655.