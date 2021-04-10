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Во Вьетнаме предотвратили кибератаки на сайты правительства

Во Вьетнаме предотвратили кибератаки на сайты правительства В своем заявлении центр указал, что атаки в марте пытались осуществить хакеры группы Cycldek
ИКТ
10 апреля 2021 г. 14:31
Во Вьетнаме предотвратили кибератаки на сайты правительства

Центр кибербезопасности Вьетнама выявил и предотвратил несколько кибератак на интернет-порталы правительства страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местное издание VN Exrpess со ссылкой на власти.

В своем заявлении центр указал, что атаки в марте пытались осуществить хакеры группы Cycldek, которая, как утверждается, связана с Китаем. Они, по данным ведомства, намеревались проникнуть в компьютерные системы Вьетнама, Таиланда и стран Средней Азии.

Центр, получив информацию, связался с интернет-провайдерами Вьетнама и поручил им заблокировать перечень IP-адресов и доменов для предотвращения хакерских атак извне. В итоге специалисты успешно предотвратили несколько таких нападений.

Цели группы Cycldek (также известна как Goblin Panda, APT 27 и Conimes) – преимущественно крупные организации и правительственные учреждения в Юго-Восточной Азии.

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