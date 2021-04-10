Во Вьетнаме предотвратили кибератаки на сайты правительства

В своем заявлении центр указал, что атаки в марте пытались осуществить хакеры группы Cycldek

Центр кибербезопасности Вьетнама выявил и предотвратил несколько кибератак на интернет-порталы правительства страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местное издание VN Exrpess со ссылкой на власти.

В своем заявлении центр указал, что атаки в марте пытались осуществить хакеры группы Cycldek, которая, как утверждается, связана с Китаем. Они, по данным ведомства, намеревались проникнуть в компьютерные системы Вьетнама, Таиланда и стран Средней Азии.

Центр, получив информацию, связался с интернет-провайдерами Вьетнама и поручил им заблокировать перечень IP-адресов и доменов для предотвращения хакерских атак извне. В итоге специалисты успешно предотвратили несколько таких нападений.

Цели группы Cycldek (также известна как Goblin Panda, APT 27 и Conimes) – преимущественно крупные организации и правительственные учреждения в Юго-Восточной Азии.