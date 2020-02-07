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Во Франции Apple оштрафовали на 25 млн. евро

Во Франции Apple оштрафовали на 25 млн. евро
© iStock/BreatheFitness

Главное управление по вопросам конкуренции, потребления и борьбе с мошенничеством (DGCCRF) во Франции оштрафовало корпорацию Apple на 25 млн. евро по итогам расследования обвинений в преднамеренном ухудшении работы ее устройств за счет обновлений операционной системы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте регулятора.

"Расследование DGCCRF по запросу парижской прокуратуры, начатое 5 января 2018 года, действительно показало, что владельцы (смартфонов) iPhone не были проинформированы о том, что обновления для их операционной системы замедляли работу устройства", - говорится в заявлении. 

Регулятор напоминает, что это происходило на устройствах со старыми аккумуляторами, поскольку изменения были нацелены именно на продление времени их работы. 

"Не имея возможности вернуться к прошлой версии системы, пользователи были вынуждены покупать новые аккумуляторы или даже новые телефоны", - уточняется в заключении.

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