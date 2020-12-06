Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с грузом для МКС

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) с беспилотным кораблем Dragon с грузом для Международной космической станции (МКС).

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) с беспилотным кораблем Dragon с грузом для Международной космической станции (МКС).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, НАСА ведет прямую трансляцию.

Запуск принадлежащей компании SpaceX Falcon 9 состоялся в 11:17 по времени Восточного побережья США (20:17 бакинское время). Ранее накануне старт был отложен по погодным условиям.

Ракета-носитель выводит на орбиту автоматический корабль Dragon. Для первой ступени Falcon 9 это четвертый старт, ранее она использовалась для испытательного полета пилотируемого корабля Crew Dagon, а также двух коммерческих запусков SpaceX. В ходе нынешнего старта компания SpaceX планирует вновь осуществить посадку первой ступени для последующих полетов.