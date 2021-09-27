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Внешний вид Samsung Galaxy S22 раскрыт до презентации

Внешний вид Samsung Galaxy S22 раскрыт до презентации Базовая модель флагманской линейки смартфонов Samsung Galaxy S22 получит обновленный дизайн в 2022 году.
ИКТ
27 сентября 2021 г. 12:54
Внешний вид Samsung Galaxy S22 раскрыт до презентации

Базовая модель флагманской линейки смартфонов Samsung Galaxy S22 получит обновленный дизайн в 2022 году.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Дизайн Galaxy S22 станет эволюционным развитием актуальной линейки — сохранится массивный каменный блок, врезанная в экран фронтальная камера, а сам AMOLED-дисплей будет примерно равен по диагонали S21.

Платформой смартфона называют неанонсированный 5-нм процессор Exynos. Возможно, версии для определенных рынков получат платформу Snapdragon. Модуль камер включит три сенсора: 50, 12 и 12 Мп.

Презентация Samsung Galaxy S22 состоится в первом квартале 2022 года, тогда же смартфон попадет и в продажу.

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