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Внешний вид нового поколения смартфонов iPhone 13 стал известен до презентации

Внешний вид нового поколения смартфонов iPhone 13 стал известен до презентации Очередная утечка данных о новом поколении смартфонов от Apple раскрыла размеры и оформление задней панели iPhone 13.
ИКТ
24 июня 2021 г. 18:10
Внешний вид нового поколения смартфонов iPhone 13 стал известен до презентации

Очередная утечка данных о новом поколении смартфонов от Apple раскрыла размеры и оформление задней панели iPhone 13.

Об этом сообщает Report со ссылкой на GSMArena.

Точные макеты будущих смартфонов попали к производителям аксессуаров для "яблок". Оформление задней панели полностью подтверждает предыдущие инсайды об iPhone 13 — внешний вид устройств останется таким же, как у 12-й серии.

В семейство iPhone 13 войдут четыре модели, останется и не слишком популярный mini. Все смартфоны станут немного толще из-за увеличенного аккумулятора. У младших версий сенсоры в камерном блоке теперь будут располагаться по диагонали.

Официально iPhone 13 представят в сентябре 2021 года, в продажу смартфоны поступят не раньше октября. Инсайдеры считают, что стоимость на устройства останется на прежнем уровне.

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