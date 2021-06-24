Внешний вид нового поколения смартфонов iPhone 13 стал известен до презентации

Очередная утечка данных о новом поколении смартфонов от Apple раскрыла размеры и оформление задней панели iPhone 13.

Очередная утечка данных о новом поколении смартфонов от Apple раскрыла размеры и оформление задней панели iPhone 13.

Об этом сообщает Report со ссылкой на GSMArena.

Точные макеты будущих смартфонов попали к производителям аксессуаров для "яблок". Оформление задней панели полностью подтверждает предыдущие инсайды об iPhone 13 — внешний вид устройств останется таким же, как у 12-й серии.

В семейство iPhone 13 войдут четыре модели, останется и не слишком популярный mini. Все смартфоны станут немного толще из-за увеличенного аккумулятора. У младших версий сенсоры в камерном блоке теперь будут располагаться по диагонали.

Официально iPhone 13 представят в сентябре 2021 года, в продажу смартфоны поступят не раньше октября. Инсайдеры считают, что стоимость на устройства останется на прежнем уровне.