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Внесены изменения в структуру "Азерпочт"

Внесены изменения в структуру "Азерпочт" Внесены изменения в структуру ООО "Азерпочт", подведомственного Министерству цифрового развития и транспорта Азербайджана.
ИКТ
12 мая 2022 г. 17:00
Внесены изменения в структуру Азерпочт

Внесены изменения в структуру ООО "Азерпочт", подведомственного Министерству цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Как сообщает Report, ликвидированы должности гендиректора и его заместителя.

Вместо этого созданы должности председателя правления и члена правления.

Афган Джалилов назначен председателем правления ”Азерпочт", Субхан Кязымов, Назим Сулейманов, Хаййам Ализаде и Иси Мустафаев - членами правления.

В ответ на запрос Report в госкомпании подтвердили этот факт. Отмечено, что новая форма управления связана с переходом на корпоративное управление, и процесс будет продолжаться.

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Версия на азербайджанском языке “Azərpoçt”un idarəetmə forması dəyişib

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