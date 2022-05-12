Внесены изменения в структуру "Азерпочт"

Внесены изменения в структуру ООО "Азерпочт", подведомственного Министерству цифрового развития и транспорта Азербайджана.
Как сообщает Report, ликвидированы должности гендиректора и его заместителя.
Вместо этого созданы должности председателя правления и члена правления.
Афган Джалилов назначен председателем правления ”Азерпочт", Субхан Кязымов, Назим Сулейманов, Хаййам Ализаде и Иси Мустафаев - членами правления.
В ответ на запрос Report в госкомпании подтвердили этот факт. Отмечено, что новая форма управления связана с переходом на корпоративное управление, и процесс будет продолжаться.