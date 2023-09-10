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Владелец Viber: Мы можем противостоять российской пропаганде

Владелец Viber: Мы можем противостоять российской пропаганде Основатель и генеральный директор японской компании электронной коммерции Rakuten Хироши Микитани заявил, что платформа Viber может противостоять российской пропаганде.
ИКТ
10 сентября 2023 г. 04:23
Владелец Viber: Мы можем противостоять российской пропаганде

Основатель и генеральный директор японской компании электронной коммерции Rakuten Хироши Микитани заявил, что платформа Viber может противостоять российской пропаганде.

Как передает Report, об этом он сказал агентству Reuters.

"В отличие от других социальных сетей, мы совершенно ясно дали понять, что собираемся блокировать все эти фейковые новости и пропаганду России", - отметил Микитани.

На вопрос о том, были ли нарушения со стороны России, миллиардер дал отрицательный ответ:

"Раньше мы не сталкивались с утечками информации из России. Иногда, еще до войны (в Украине - ред.) у нас были просьбы, которые мы отклоняли... У нас нет проблем с безопасностью".

Отметим, что мессенджер Viber, основанный в 2010 году, был продан японской компании Rakuten в 2014 году.

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Версия на азербайджанском языке “Viber”in sahibi: Rusiyanın təbliğatına sinə gərə bilərik 

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