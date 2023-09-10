Владелец Viber: Мы можем противостоять российской пропаганде

Основатель и генеральный директор японской компании электронной коммерции Rakuten Хироши Микитани заявил, что платформа Viber может противостоять российской пропаганде.

Основатель и генеральный директор японской компании электронной коммерции Rakuten Хироши Микитани заявил, что платформа Viber может противостоять российской пропаганде.

Как передает Report, об этом он сказал агентству Reuters .

"В отличие от других социальных сетей, мы совершенно ясно дали понять, что собираемся блокировать все эти фейковые новости и пропаганду России", - отметил Микитани.

На вопрос о том, были ли нарушения со стороны России, миллиардер дал отрицательный ответ:

"Раньше мы не сталкивались с утечками информации из России. Иногда, еще до войны (в Украине - ред.) у нас были просьбы, которые мы отклоняли... У нас нет проблем с безопасностью".

Отметим, что мессенджер Viber, основанный в 2010 году, был продан японской компании Rakuten в 2014 году.