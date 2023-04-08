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Владельцы Tesla подали коллективный иск из-за слежки через камеры

Владельцы Tesla подали коллективный иск из-за слежки через камеры Владельцы Tesla подали коллективный иск из-за слежки через камеры против работников компании.
ИКТ
8 апреля 2023 г. 16:55
Владельцы Tesla подали коллективный иск из-за слежки через камеры

Владельцы Tesla подали коллективный иск из-за слежки через камеры против работников компании.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, в период с 2019 по 2022 года группа сотрудников Tesla в частном порядке делилась фото и видео через внутреннюю систему обмена сообщениями видео и изображениями, записанными автомобильными камерами клиентов, с девятью бывшими сотрудниками компании.

Владельцы автомобилей Tesla подали коллективный иск из-за слежки через камеры автомобилей и нарушения конфиденциальности клиентов.

В иске говорится, что поведение Tesla является "особенно вопиющим" и "крайне оскорбительным".

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