Владельцы Tesla подали коллективный иск из-за слежки через камеры

Владельцы Tesla подали коллективный иск из-за слежки через камеры против работников компании.

Владельцы Tesla подали коллективный иск из-за слежки через камеры против работников компании.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, в период с 2019 по 2022 года группа сотрудников Tesla в частном порядке делилась фото и видео через внутреннюю систему обмена сообщениями видео и изображениями, записанными автомобильными камерами клиентов, с девятью бывшими сотрудниками компании.

Владельцы автомобилей Tesla подали коллективный иск из-за слежки через камеры автомобилей и нарушения конфиденциальности клиентов.

В иске говорится, что поведение Tesla является "особенно вопиющим" и "крайне оскорбительным".