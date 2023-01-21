Владельцев смартфонов на Android предупредили о новом опасном вирусе

Исследователи компании по обеспечению безопасности мобильных устройств ThreatFabric обнаружили новое вредоносное ПО для Android под названием Hook.
Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, проникая в телефон, он передает оператору пользовательские данные и устанавливает полный контроль над устройством. Приложение может просматривать и загружать сообщения, контакты, историю поиска и даже переписки из мессенджеров.
Отмечается, что главной целью Hook являются банковские приложения, принадлежащих финансовым организациям по всему миру. На текущий момент этот вирус был замечен в США, Испании, Австралии, Польше, Канаде, Турции, Великобритании, Франции, Италии и Португалии.
По данным исследователей, Hook создала киберпреступная группа DukeEugene. Они же ответственны за разработку других опасных Android-вирусов BlackRock и ERMAC.