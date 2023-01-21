Владельцев смартфонов на Android предупредили о новом опасном вирусе

Исследователи компании по обеспечению безопасности мобильных устройств ThreatFabric обнаружили новое вредоносное ПО для Android под названием Hook.

Исследователи компании по обеспечению безопасности мобильных устройств ThreatFabric обнаружили новое вредоносное ПО для Android под названием Hook.

Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, проникая в телефон, он передает оператору пользовательские данные и устанавливает полный контроль над устройством. Приложение может просматривать и загружать сообщения, контакты, историю поиска и даже переписки из мессенджеров.

Отмечается, что главной целью Hook являются банковские приложения, принадлежащих финансовым организациям по всему миру. На текущий момент этот вирус был замечен в США, Испании, Австралии, Польше, Канаде, Турции, Великобритании, Франции, Италии и Португалии.

По данным исследователей, Hook создала киберпреступная группа DukeEugene. Они же ответственны за разработку других опасных Android-вирусов BlackRock и ERMAC.