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Владельцев смартфонов на Android предупредили о новом опасном вирусе

Владельцев смартфонов на Android предупредили о новом опасном вирусе Исследователи компании по обеспечению безопасности мобильных устройств ThreatFabric обнаружили новое вредоносное ПО для Android под названием Hook.
ИКТ
21 января 2023 г. 16:10
Владельцев смартфонов на Android предупредили о новом опасном вирусе

Исследователи компании по обеспечению безопасности мобильных устройств ThreatFabric обнаружили новое вредоносное ПО для Android под названием Hook.

Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, проникая в телефон, он передает оператору пользовательские данные и устанавливает полный контроль над устройством. Приложение может просматривать и загружать сообщения, контакты, историю поиска и даже переписки из мессенджеров.

Отмечается, что главной целью Hook являются банковские приложения, принадлежащих финансовым организациям по всему миру. На текущий момент этот вирус был замечен в США, Испании, Австралии, Польше, Канаде, Турции, Великобритании, Франции, Италии и Португалии.

По данным исследователей, Hook создала киберпреступная группа DukeEugene. Они же ответственны за разработку других опасных Android-вирусов BlackRock и ERMAC.

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