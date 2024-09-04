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Владанка Андреева: Переход к безбумажному правительству в Азербайджане - шаг к декарбонизации

Владанка Андреева: Переход к безбумажному правительству в Азербайджане - шаг к декарбонизации 11:02
ИКТ
4 сентября 2024 г. 11:22
Владанка Андреева: Переход к безбумажному правительству в Азербайджане - шаг к декарбонизации

Цифровая трансформация, наряду с упрощением процедур, содействует оперативному предоставлению государственных услуг.

Как сообщает Report, об этом заявила резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева на мероприятии "Безбумажное правительство: цифровизация и воздействие на окружающую среду" в Баку в рамках "29 климатических разговоров: путь к COP29".
"Использование бумаги достаточно распространено, что приводит к сокращению лесов, выбросам парниковых газов. Представьте, сколько деревьев будет сохранено при переходе в Азербайджане на цифровую документацию. Таким образом, цифровые решения окажут очень серьезное влияние на окружающую среду. Безбумажное правительство не только сохраняет деревья, но и экономят различные ресурсы, что, в свою очередь, приводит к снижению выбросов углерода. При этом мы не просто сокращаем отходы, а формируем культуру ответственного потребления", - отметила она.

Отметив, что до COP29 осталось 67 дней, она подчеркнула, что взгляды всего мира будут во время конференции обращены на Баку: "На COP29 будут обсуждаться самые важные глобальные инициативы. Азербайджан, принимая у себя это престижное мероприятие, несомненно, намерен оставить свой след в климатических инициативах".

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Версия на английском языке UN: Transition to paperless government in Azerbaijan will reduce carbon emissions
Версия на азербайджанском языке Vladanka Andreyeva: “Azərbaycanda kağızsız hökumətə keçid karbon emissiyasının azalmasına gətirib çıxaracaq”

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