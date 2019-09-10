Региональный директор Visa: В развитии карточной инфраструктуры в сельской местности Азербайджана имеются сложности

Международная платежная система Visa намерена развивать работу с банками-эквайерами над расширением инфраструктуры приема карт к оплате, а также установкой бесконтактных платежных терминалов в Азербайджане.

Как передает Report, об этом сообщила новый директор Visa International по Кавказскому региону Кристина Дорос в ходе мероприятия, посвящённом запуску Visa Token Service в Азербайджане.

«Это значительные меры, предпринимаемые со стороны банков, но мы понимаем, что они необходимы. Кроме того, Visa стимулирует развитие инфраструктуры для оплаты покупок посредством телефонов, что осуществляется посредством бесконтактных платежных терминалов», - сказала Дорос.

По ее словам, имеются сложности в развитии инфраструктуры в сельской местности, но «это специфика не только Азербайджана, каждый рынок сталкивается с этим».

Кроме того, Visa работает с банками- партнёрами, чтобы параллельно с развитием сети POS-терминалов, развивались и новые технологии, которые позволяют делать этот процесс более экономически целесообразным для банков и более удобным для пользователей.