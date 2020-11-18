Visa подготовит Азербайджан к цифровой эмиссии

С целью развития инновационных платежных решений в стране между Visa и процессинговым центром Azericard подписали партнерское соглашение

Visa, мировой лидер в области электронных платежей, и процессинговый центр Azericard объявили о заключении стратегического партнерства для разработки инновационных цифровых платежных решений в Азербайджане.

Как передает Report со ссылкой на сообщение международной платежной системы, в рамках партнерства Visa и Azericard будут работать над развитием цифровой эмиссии и созданием инновационных цифровых платежных решений для широкой аудитории пользователей. Подобное сотрудничество позволит расширить спектр существующих цифровых сервисов в Азербайджане и стимулировать цифровизацию экономики.

«Поддержка финтех-сообщества и наших партнеров в продвижении нового поколения цифровых платежей является стратегическим приоритетом Visa. Партнерство с Azericard открывает широкие перспективы для развития платежной экосистемы в Азербайджане и позволит нам создавать новые цифровые сервисы, наиболее удобные для потребителя», - отметила Кристина Дорош, региональный менеджер Visa в странах Кавказского региона.

«Подписание партнерского соглашения с Visa является уникальным в своём роде событием для рынка, и очередным подтверждением лидерского статуса Azericard на рынке карточных технологий Азербайджана. Совместная работа по разработке цифровых платежных технологий поможет наращивать темпы развития бесконтактных безналичных платежей, существенно увеличить уровень безопасности и комфорта для пользователей, а также стать новым ориентиром для всех игроков рынка безналичных платежей», - заявил Фарид Гулиев, генеральный директор ООО «Azericard».

Отметим, что Azericard является первым и крупнейшим в Азербайджане процессинговым центром, полностью сертифицированным международными платежными системами Visa, MasterCard, American Express, Diners Club, UnionPay и JCB. На данный момент Azericard процессирует 17 банков как в Азербайджане, так и за его пределами, каждый из которых является членом международных платёжных систем. Azericard активно занимается внедрением современных высокотехнологичных проектов.