Между Visa и Палатой по надзору за финансовыми рынками Азербайджана подписан меморандум о сотрудничестве

Международная платежная система Visa и Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана (FIMSA) подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает Report, меморандум подписали глава управления по надзору за инфраструктурой финансовых рынков FIMSA Тамерлан Рустамов и новый директор Visa International по Кавказскому региону Кристина Дорос в ходе мероприятия, посвящённом запуску Visa Token Service в Азербайджане.

«Сегодня совместно с Палатой по надзору за финансовыми рынками Азербайджана мы рады объявить о том, что подписан меморандум о сотрудничестве, что безусловно позволит нам еще больше активизировать совместные усилия и работу по внедрению новых технологий, развитию новых средств платежа, по помощи нашим потребителям в понимании тех инструментов платежа, которые есть сегодня, по обучению населения Азербайджана использовать эти средства платежа», - сказала К.Дорос.

Технология Visa Token Service позволяет поставщикам цифровых платежных услуг и банкам предлагать своим клиентам безопасный способ совершения покупок – онлайн или с помощью мобильных устройств. Это такое окно, которое позволяет подключить любые кошельки Apple, Google, Samsung, в том числе и кошельки самих банков.