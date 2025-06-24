Visa: Электронная коммерция в Азербайджане требует развития логистики и интернет-инфраструктуры

Эффективное развитие электронной коммерции в Азербайджане требует создания современной и надежной инфраструктуры.

Эффективное развитие электронной коммерции в Азербайджане требует создания современной и надежной инфраструктуры.

Как передает Report, об этом заявил старший директор Visa, глава отдела стратегических партнерств, финтеха и венчурных проектов в Украине, СНГ и Юго-Восточной Европе Евгений Лисняк на “Fintex Summit 2025” в Баку.

“Ключевыми элементами здесь являются доступ к интернету и логистика. Если в стране налажена быстрая доставка, это снимает одну из главных болевых точек для клиентов - ожидание. Главное отличие онлайн-торговли от офлайн-покупок в том, что в первом случае товар нужно ждать. Даже сегодня, оформляя заказ в интернете, я сталкиваюсь с этим. В офлайне - получил и ушел. Поэтому развитие логистики и сокращение сроков доставки - один из важнейших векторов”, - отметил он.

По словам Н. Лисняка, в Баку инфраструктура находится на хорошем уровне, однако в сельских районах по-прежнему ощущается дефицит качественного интернета и эффективных логистических решений.

“Компания, способная предложить быструю доставку и удобный пользовательский опыт, безусловно, получит конкурентное преимущество”, - добавил он.

Эксперт также подчеркнул, что, несмотря на пока слабое развитие электронной коммерции в Азербайджане, у страны есть значительный потенциал.

“Азербайджан обладает цифрово грамотным населением и высокими ожиданиями в части качества сервиса. Вместе с тем сохраняется высокая доля наличных расчетов и низкий уровень доверия к онлайн-сервисам. Для ускорения развития электронной торговли стране следует опираться на успешные практики таких стран, как Китай и Великобритания, где доля электронной коммерции составляет 35–40% от общего объема торговли”, - заключил Е.Лисняк.