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Virgin Orbit получила лицензию на запуск первого британского спутника

Virgin Orbit получила лицензию на запуск первого британского спутника Британская компания Virgin Orbit получила лицензии на запуск первого в истории Великобритании орбитального спутника.
ИКТ
21 декабря 2022 г. 12:24
Virgin Orbit получила лицензию на запуск первого британского спутника

Британская компания Virgin Orbit получила лицензии на запуск первого в истории Великобритании орбитального спутника.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Управления гражданской авиации Соединенного Королевства.

Согласно заявлению, компания выполнила все требования по общественной безопасности и защите окружающей среды, а также международные обязательства за 15 месяцев.

Помимо этого, Virgin Orbit получила право на контроль дальности полета, позволяющее отслеживать запуск ракеты и рассылать уведомления, чтобы люди не приближались к опасным зонам.

"Планируемый запуск спутника укрепит наши позиции как одной из ведущих космических держав, а также стимулирует развитие отрасли и приток инновационных технологий в космический сектор", - сказал министр транспорта Соединенного Королевства Марк Харпер.

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Версия на английском языке Virgin Orbit receives license to launch UK’s first satellite

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