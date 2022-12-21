Virgin Orbit получила лицензию на запуск первого британского спутника

Британская компания Virgin Orbit получила лицензии на запуск первого в истории Великобритании орбитального спутника.

Британская компания Virgin Orbit получила лицензии на запуск первого в истории Великобритании орбитального спутника.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Управления гражданской авиации Соединенного Королевства.

Согласно заявлению, компания выполнила все требования по общественной безопасности и защите окружающей среды, а также международные обязательства за 15 месяцев.

Помимо этого, Virgin Orbit получила право на контроль дальности полета, позволяющее отслеживать запуск ракеты и рассылать уведомления, чтобы люди не приближались к опасным зонам.

"Планируемый запуск спутника укрепит наши позиции как одной из ведущих космических держав, а также стимулирует развитие отрасли и приток инновационных технологий в космический сектор", - сказал министр транспорта Соединенного Королевства Марк Харпер.