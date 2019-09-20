​Выпущены почтовые марки, посвященные 25-летию "Контракта века"

ООО "Азермарка" при Министерства транспорта, связи и высоких технологий выпустило в оборот почтовые марки, посвященные 25-летию "Контракта века".

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Выпуск изготовлен в форме листа, состоящего из 20 (4х5) штук 11 видов марок. Размеры листа: 165х185 мм, размер каждой марки: 40х28 мм. Дизайн марок под условными порядковыми номерами 1, 3, 6, 8, 9, 11, 14, 16, 17 и 19 одинаковый. На них символически изображены два нефтепровода в момент "рукопожатия", по форме своей напоминающие число 25. На остальных марках (при направлении счета слева направо, с условными порядковыми номерами на листе) изображены:

№2. Логотип "Азербайджанской международной операционной компании";

№4. Платформа "Чираг";

№5. Платформа "Центральный Азери";

№7. Сангачальский терминал;

№10. Платформа "Восточный Азери";

№12. Платформа "Западный Чираг";

№13. Платформа "Глубоководный Гюнешли";

№15. Платформа "Западный Азери";

№18. Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан;

№20. Джейханский терминал.

Дизайнером марок, выпущенных тиражом 20 000 листов в городе Бобруйск Белорусской Республики, является главный художник "Азермарки" Вугар Эйюбов.

Также выпущены специальный памятный штемпель и 5500 штук Конвертов первого дня.