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Вице-президент НАНА: Поддержка президентов Турции и Азербайджана показывает важность TEKNOFEST

Вице-президент НАНА: Поддержка президентов Турции и Азербайджана показывает важность TEKNOFEST "Проведение фестиваля TEKNOFEST Azerbaijan впервые за пределами Турции - в Азербайджане - свидетельствует о том, что президент Азербайджана уделяет этой сфере особое внимание".
ИКТ
20 мая 2022 г. 19:22
Вице-президент НАНА: Поддержка президентов Турции и Азербайджана показывает важность TEKNOFEST

"Проведение фестиваля TEKNOFEST Azerbaijan впервые за пределами Турции - в Азербайджане - свидетельствует о том, что президент Азербайджана уделяет этой сфере особое внимание".

Об этом сообщил Report вице-президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), председатель рабочей группы НАНА по участию в фестивале TEKNOFEST Azerbaijan, академик Расим Алигулиев.

Расим Алигулиев
Расим Алигулиев

По его словам, именно в результате целенаправленной политики, проводимой в Азербайджане в области ИКТ, страна принимает такое престижное мероприятие: “Проведение в нашей стране фестиваля TEKNOFEST Azerbaijan, на котором будут представлены последние достижения в области технологий, следует расценивать как знаковое событие. Большая поддержка, оказанная президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым проведению этого мероприятия в нашей стране, а также предполагаемое участие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в TEKNOFEST Azerbaijan является показателем его большого исторического значения. Инновации, вызванные IV промышленной революцией, требуют создания технологического общества. Проведение такого мероприятия в стране, которая сегодня занимает инновационный путь развития, повысит интерес к Азербайджану со стороны других стран. Кроме того, TEKNOFEST Azerbaijan создаст уникальные возможности для выбора многими транснациональными компаниями Азербайджана в качестве регионального центра“.

Р.Алигулиев отметил, что на выставке, которая пройдет 26-29 мая, НАНА будет представлена в павильоне проектами, предложенными 5 институтами Отделения физико-математических и технических наук и 5 резидентами Парка высоких технологий.

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Версия на английском языке Science Academy official: Support of Turkish, Azerbaijani Presidents shows importance of TEKNOFEST
Версия на азербайджанском языке Rasim Əliquliyev: “Türkiyə və Azərbaycan prezidentlərinin dəstəyi “TEKNOFEST”in əhəmiyyətini göstərir”

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