Вице-президент НАНА: Одна из главных задач - создание цифровой копии мозга

Одна из главных задач, стоящих сейчас перед учеными всего мира, - создание цифрового копии мозга.

Одной из основных задач, стоящих сейчас перед учеными всего мира - создание цифровой копии мозга.

Как сообщает Report, об этом на мероприятии Human Brain Project Summit: 2023 в Марселе, Франция заявил вице-президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), генеральный директор Института информационных технологий Расим Алигулиев.

Говоря о проекте по изучению человеческого мозга (Human Brain Project), академик отметил, что применение искусственного интеллекта и других передовых технологий, а также совершенствование и развитие технологий искусственного интеллекта на основе функций мозга являются основными целями проекта.

"Европейская комиссия за 10 лет выделила на проект 607 млн евро, в результате чего было опубликовано более 2 500 научных статей около 500 ученых из 150 институтов 16 стран", - сказал он.

Основной целью проведения саммита стало обсуждение исследований, проводимых в рамках проекта, вклада в общество научных достижений. На мероприятии были рассмотрены передовые услуги и современные технологии, доступные в исследовательской инфраструктуре EBRAINS, последние инновации в исследованиях мозга, ряд европейских достижений в области технологий на основе искусственного интеллекта, цифровой мозг, искусственный интеллект и болезни мозга, атласы мозга, аналитика “больших данных”, роботы на основе мозга – нейророботика, эпилепсия и цифровой двойник, цифровая нейроинформатика, нейроморфные вычисления, федеральная суперкомпьютерная инфраструктура и другие вопросы