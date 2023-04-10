О нас

Вице-президент НАНА: Одна из главных задач - создание цифровой копии мозга

Вице-президент НАНА: Одна из главных задач - создание цифровой копии мозга Одна из главных задач, стоящих сейчас перед учеными всего мира, - создание цифрового копии мозга.
ИКТ
10 апреля 2023 г. 10:45
Вице-президент НАНА: Одна из главных задач - создание цифровой копии мозга

Одной из основных задач, стоящих сейчас перед учеными всего мира - создание цифровой копии мозга.

Как сообщает Report, об этом на мероприятии Human Brain Project Summit: 2023 в Марселе, Франция заявил вице-президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), генеральный директор Института информационных технологий Расим Алигулиев.

Говоря о проекте по изучению человеческого мозга (Human Brain Project), академик отметил, что применение искусственного интеллекта и других передовых технологий, а также совершенствование и развитие технологий искусственного интеллекта на основе функций мозга являются основными целями проекта.

"Европейская комиссия за 10 лет выделила на проект 607 млн евро, в результате чего было опубликовано более 2 500 научных статей около 500 ученых из 150 институтов 16 стран", - сказал он.

Основной целью проведения саммита стало обсуждение исследований, проводимых в рамках проекта, вклада в общество научных достижений. На мероприятии были рассмотрены передовые услуги и современные технологии, доступные в исследовательской инфраструктуре EBRAINS, последние инновации в исследованиях мозга, ряд европейских достижений в области технологий на основе искусственного интеллекта, цифровой мозг, искусственный интеллект и болезни мозга, атласы мозга, аналитика “больших данных”, роботы на основе мозга – нейророботика, эпилепсия и цифровой двойник, цифровая нейроинформатика, нейроморфные вычисления, федеральная суперкомпьютерная инфраструктура и другие вопросы

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rasim Əliquliyev: “Əsas vəzifələrimizdən biri insanın rəqəmsal beyninin yaradılmasıdır”

Самое читаемое

Стала известна личность водителя, погибшего при ДТП в Евлахе
Стала известна личность водителя, погибшего при ДТП в Евлахе
3 апреля 2023 г. 23:51
Представители ЕС и ООН: Мы продолжим поддерживать Азербайджан в вопросе разминирования
Представители ЕС и ООН: Мы продолжим поддерживать Азербайджан в вопросе разминирования
4 апреля 2023 г. 18:09
США начнут обучать ВСУ применению в бою танков Abrams
США начнут обучать ВСУ применению в бою танков Abrams
5 апреля 2023 г. 07:59
Состоялась конференция, посвященная 100-летнему юбилею академика Зарифы Алиевой
ФотоСостоялась конференция, посвященная 100-летнему юбилею академика Зарифы Алиевой
5 апреля 2023 г. 18:15
ГЭЦ обратился к участникам выпускного экзамена
ГЭЦ обратился к участникам выпускного экзамена
6 апреля 2023 г. 12:10
Бензема обогнал Рауля по голам в Эль-Класико
Бензема обогнал Рауля по голам в Эль-Класико
6 апреля 2023 г. 21:27
В рамках Года Гейдара Алиева в поселке Мушфигабад проведена акция по посадке деревьев
ФотоВ рамках "Года Гейдара Алиева" в поселке Мушфигабад проведена акция по посадке деревьев
8 апреля 2023 г. 13:07
Британская разведка: Кремль убеждает россиян, что контролирует оккупированные территории
Британская разведка: Кремль убеждает россиян, что контролирует оккупированные территории
9 апреля 2023 г. 13:44
20 апреля произойдет первое в этом году солнечное затмение
20 апреля произойдет первое в этом году солнечное затмение
10 апреля 2023 г. 08:45
МЧС провел акцию по посадке деревьев в рамках Года Гейдара Алиева
МЧС провел акцию по посадке деревьев в рамках "Года Гейдара Алиева"
3 апреля 2023 г. 18:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi