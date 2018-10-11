Вице-президент "Лаборатории Касперского": Балканизация киберпространства негативно влияет на экономику и кибербезопасность

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ В настоящее время в мире наблюдается тренд на балканизацию киберпространства – ситуацию, когда глобальный Интернет разбивается на множество сегментов, между которыми устанавливаются искусственные границы путем законодательного и государственного регулирования.

Как сообщает Report, об этом сказал вице-президент "Лаборатории Касперского" по связям с государственными органами Антон Шингарев.

По его словам, существующий глобальный тренд на Это серьезный вызов для всей отрасли, и "Лаборатория Касперского" намерена использовать сложившуюся ситуацию для собственной трансформации.

"Почему балканизация это плохо? Наверняка, жители Азербайджана между "ВАЗ 2105" и "Toyota Corolla" выберут второе, потому что есть выбор, есть конкуренция. А если тем же жителям скажут, что с завтрашнего дня они смогут выбирать только ВАЗ, они, конечно же, будут недовольны. В свою очередь у ВАЗ просто не будет стимула улучшать качество своей продукции, так как все будут покупать то, что предлагается. В итоге конечные потребители проиграют два раза. Во-первых, они будут лишены выбора, а во-вторых, качество продукции производителя в долгосрочной перспективе снизится, потому что никто не захочет инвестировать в разработку. Так и с антивирусом – мы работаем в супер-конкурентной среде, где вынуждены бежать впереди конкурентов, постоянно улучшая качество нашей продукции и решений. Соответственно, мы своих пользователей и защищаем лучше. Поэтому те, кто используют наши решения, меньше подвержены риску пострадать от кибератак", - добавил Антон Шингарев.

Представитель "Лаборатории Касперского" уверен, что компанию намеренно вытесняют с некоторых рынков: "Причин много. Главная – это огромное значение антивируса для защиты критической инфраструктуры в стране. Мы действительно вставляем палки в колеса тем, кто атакует и шпионит, создаем для них проблемы. И мы знаем, что нас намеренно вытесняют с рынка. Более того, нам сами регуляторы в Европе говорят об этом: "Мы знаем, что вы не шпионите, знаем, как вы работаете и как собираете зловредов, но, к сожалению, на нас оказывают политическое давление".

Антон Шингарев также добавил, что в настоящее время ни в одной стране продукты и решения "Лаборатории Касперского" не запрещены на законодательном уровне. Лишь в США есть запрет на закупку продукции компании в госорганы, а Великобритания и Венгрия выпустили запретные рекомендации.

В противовес этому "Лаборатории Касперского" своей глобальной инициативой по информационной открытости (Global Transparency Initiative) намерена показать и технически доказать, что все обвинения в адрес компании напрасны.

Как сказал Антон Шингарев, в рамках глобальной инициативы по информационной открытости уже в ноябре текущего года в Цюрихе (Швейцария) будет открыт первый центр прозрачности "Лаборатории Касперского".

"Я верю, что наша глобальная инициатива поможет. Так мы еще раз покажем и технически докажем, что все обвинения в наш адрес не имеют под собой никаких оснований. Сейчас мы работаем в парадигме "верю – не верю", мы говорим, "верьте нам", потому что нет доказательств. К сожалению, это уже не работает. Нас, да и некоторых других производителей по умолчанию считают "виноватыми" без каких-либо доказательств. Нам необходимо от этой парадигмы перейти к другой – "верьте нам, потому что": у нас есть центр прозрачности, мы готовы предоставить продукты для независимого аудита, запланирован перенос инфраструктуры, увеличено вознаграждение за Bug Bounty (поиск уязвимости) и т.д. Сегодня мы переходим именно к этой парадигме, и я верю, что это нам поможет", - отметил Антон Шингарев.

Отметим, что в центре прозрачности доверенные партнеры и правительственные организации смогут проверять исходный код продуктов "Лаборатории Касперского", а также инструменты, которые использует компания. Здесь будет предоставляться доступ к документации по безопасной разработке ПО, исходному коду любого продукта, выпущенного на рынок (включая старые версии), базам данных правил обнаружения угроз, исходному коду облачных сервисов, ответственных за обработку и хранение данных клиентов в Европе, а в будущем также Северной Америке, Австралии, Японии, Южной Корее и Сингапуре, а также к инструментам ПО, используемым для создания продуктов (скриптам сборки), антивирусных баз и облачных сервисов.

Антон Шингарев также подчеркнул, что "Лаборатория Касперского" является международной компанией, которая сотрудничает со многими организациями, в том числе с Международной организацией уголовной полиции (Interpol).

"Мы сотрудничаем с Interpol c момента открытия нашего центра в Сингапуре, где проводится работа по борьбе с высокотехнологической преступностью. Мы будем рады дальнейшему взаимодействию и готовы поддерживать их в любых начинания. К сожалению, у Interpol нет мандата на собственное расследование. Фактически, эта система для обмена данными, которую мы используем как канал, чтобы делиться отчетами, информацией о каких-то угрозах и т.п.", - пояснил Антон Шингарев.

Напомним, что компания "Лаборатория Касперског"» ежедневно детектирует порядка 360 тыс. зловредов.