Вертолет Ingenuity во время полета на Марсе развил рекордную скорость

Вертолет Ingenuity совершил третий испытательный полет на Марсе, во время которого он развил рекордную скорость - около семи километров в час, пролетев на рекордную дистанцию

Вертолет Ingenuity совершил третий испытательный полет на Марсе, во время которого он развил рекордную скорость - около семи километров в час, пролетев на рекордную дистанцию.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства ( NASA ).

В четверг ведомство отмечало, что был совершен второй испытательный полет.

По данным NASA, вертолет в ходе очередных испытаний взлетел на высоту в пять метров, такую же, как и во время второго полета. При этом аппарат смог преодолеть расстояние в примерно 50 метров (164 фута), что эквивалентно "почти половине длины футбольного поля", и достиг максимальной скорости два метра в секунду (около 7 км/ч).