О нас
Report Georgia
Аудио новости

Вертолет Ingenuity во время полета на Марсе развил рекордную скорость

Вертолет Ingenuity во время полета на Марсе развил рекордную скорость Вертолет Ingenuity совершил третий испытательный полет на Марсе, во время которого он развил рекордную скорость - около семи километров в час, пролетев на рекордную дистанцию
ИКТ
25 апреля 2021 г. 23:31
Вертолет Ingenuity во время полета на Марсе развил рекордную скорость

Вертолет Ingenuity совершил третий испытательный полет на Марсе, во время которого он развил рекордную скорость - около семи километров в час, пролетев на рекордную дистанцию.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В четверг ведомство отмечало, что был совершен второй испытательный полет.

По данным NASA, вертолет в ходе очередных испытаний взлетел на высоту в пять метров, такую же, как и во время второго полета. При этом аппарат смог преодолеть расстояние в примерно 50 метров (164 фута), что эквивалентно "почти половине длины футбольного поля", и достиг максимальной скорости два метра в секунду (около 7 км/ч).

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Другие новости из категории

Пользователи по всему миру отмечают сбои в работе Facebook Messenger и Instagram
Пользователи по всему миру отмечают сбои в работе Facebook Messenger и Instagram
24 апреля 2021 г. 23:04
В смартфонах Xiaomi нашли критический дефект
В смартфонах Xiaomi нашли критический дефект
22 апреля 2021 г. 16:44
Назначен новый руководитель Aztelekom
Назначен новый руководитель Aztelekom
22 апреля 2021 г. 11:37
Генеральный директор Aztelecom освобожден от должности
Генеральный директор Aztelecom освобожден от должности
22 апреля 2021 г. 10:33
Хакеры украли у Apple секретные чертежи устройств
Хакеры украли у Apple секретные чертежи устройств
21 апреля 2021 г. 20:00
Кибермошенники нанимают «белых хакеров» под видом компаний по безопасности
Кибермошенники нанимают «белых хакеров» под видом компаний по безопасности
21 апреля 2021 г. 14:13
Умная метка AirTags от Apple позволит находить вещи с помощью карт
Умная метка AirTags от Apple позволит находить вещи с помощью карт
20 апреля 2021 г. 21:26
Пользователей WhatsApp предупредили о новом виде мошенничества
Пользователей WhatsApp предупредили о новом виде мошенничества
20 апреля 2021 г. 18:36
Китай создал крупнейшую в мире Сеть со стандартом связи 5G
Китай создал крупнейшую в мире Сеть со стандартом связи 5G
20 апреля 2021 г. 17:59
Azercosmos запустил спутниковую интернет-платформу Azconnexus
Azercosmos запустил спутниковую интернет-платформу Azconnexus
20 апреля 2021 г. 13:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi