Вертолет Ingenuity совершил свой первый полет на Марсе

Он взлетел на три метра над поверхностью планеты и спустился назад

Марсоход Perseverance передал на Землю первые кадры взлета и посадки вертолета Ingenuity, в ходе которой летательный аппарат поднялся на высоту в три метра над поверхностью планеты. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом участники миссии рассказали на онлайн-пресс-брифинге в Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA.

"Мы совершили первый в истории управляемый полет на другой планете. Это открывает дорогу для создания других летательных аппаратов, которые NASA отправит на иные миры Солнечной системы", – рассказала Мими Онг, научный руководитель проекта Ingeniuity.

Вертолет Ingenuity был спущен на поверхность четвертой планеты Солнечной системы вместе с пятым ровером NASA, марсоходом Perseverance. Этот летательный аппарат стоимостью 80 миллионов долларов США и массой 1,8 килограмма был разработан инженерами NASA исключительно для проверки того, возможен ли полет в крайне разреженной атмосфере Марса.

В первые несколько недель после посадки Perseverance вертолет оставался упакован внутри марсохода и был подключен к его системам энергообеспечения и теплоснабжения. В прошлые выходные он был спущен на поверхность кратера Езеро и отключен от марсохода. Вертолет успешно пережил марсианский ночной холод и провел первые проверки двигателя на прошлой неделе.

Первый полет Ingenuity должен был состояться на прошлых выходных, однако неделю назад специалисты NASA зафиксировали сбои в работе двигателя вертолета во время пробной раскрутки его пропеллера до высоких скоростей.