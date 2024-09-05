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Verizon приобретет Frontier Communications за $20 млрд

Verizon приобретет Frontier Communications за $20 млрд Американская телекоммуникационная корпорация Verizon объявила о соглашении по покупке Frontier Communications на сумму 20 млрд долларов с учетом долгов.
ИКТ
5 сентября 2024 г. 20:17
Verizon приобретет Frontier Communications за $20 млрд

Американская телекоммуникационная корпорация Verizon объявила о соглашении по покупке Frontier Communications на сумму 20 млрд долларов с учетом долгов.

Как передает Report, об этом говорится в сегодняшнем заявлении компании.

Согласно информации, Verizon готова заплатить наличными по 38,5 доллара за каждую акцию Frontier, что составляет премию в 37,3% к стоимости акций Frontier на закрытии биржевых торгов 3 сентября.

За счет покупки Frontier Verizon намерена расширить свою оптоволоконную сеть и добавить к своим 7,4 млн пользователей этой услугой пользователей Frontier.

Verizon - вторая по объему выручки в мире телекоммуникационная компания и крупнейший в США оператор беспроводной связи с клиентской базой почти в 115 млн человек.

Frontier - крупнейший в США провайдер широкополосного интернета с использованием оптоволоконных сетей. У компании более 2,2 млн пользователей в 25 штатах.

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Версия на английском языке Verizon buying Frontier in $20B deal to strengthen its fiber network

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