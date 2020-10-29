Veon покидает телекоммуникационный рынок Армении

Телекоммуникационный холдинг Veon договорился о продаже своего бизнеса в Армении - "Веон Армения" (торговая марка Beeline) - местной компании Team LLC.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении холдинга.
В начале года Veon сообщал, что его армянским активом заинтересовался Ucom - третий по числу абонентов мобильный оператор в Армении после "дочек" российской МТС и Veon. Однако в начале мая Veon объявил о прекращении переговоров между сторонами.
Team LLC основана в апреле 2020 года Айком Есаяном и Александром Есаяном, которые также являются основателями UCom и владельцами 6% акций оператора. Айк Есаян также занимал пост генерального директора Ucom, но ему пришлось уйти после нескольких конфликтов в Ucom в апреле.
Помимо Армении, Veon владеет активами в России, на Украине, в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Грузии, Алжире, Пакистане и Бангладеш.
Крупнейший акционер Veon - LetterOne Михаила Фридмана (47,9%), 8,3% акций холдинга находятся под управлением голландского штихтинга (форма собственности, предусмотренная законодательством Нидерландов). В свободном обращении 43,8% акций компании.