Великобритания запустила на орбиту первый военный разведывательный спутник

Великобритания запустила на орбиту первый военный спутник, предназначенный для дневной фото- и видеосъемки поверхности Земли.

Великобритания запустила на орбиту первый военный спутник, предназначенный для дневной фото- и видеосъемки поверхности Земли.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, распространенном Космическим командованием Соединенного Королевства.

Отмечается, что выведенный на орбиту американской ракетой-носителем Falcon 9 спутник Tyche, разработка и сборка которого обошлись в £22 млн ($25 млн), был создан в Великобритании.

Согласно информации, спутник весом 160 кг разработан для того, чтобы предоставлять картинку наземных объектов шириной в 5 км с четкостью до 90 см. Ожидается, что он должен проработать на орбите не менее пяти лет.

"Как показал конфликт в Украине, использование космоса имеет решающее значение для военных операций. Tyche - первый спутник, запущенный в рамках космической программы ISR (разведка, наблюдение, рекогносцировка - ред.) министерства обороны, в рамках которой к 2031 году будет создана группировка спутников и вспомогательных наземных систем", - отмечается в заявлении.