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Великобритания планирует расширить сотрудничество с Азербайджаном в сфере ИКТ

Великобритания планирует расширить сотрудничество с Азербайджаном в сфере ИКТ Великобритания планирует расширить сотрудничество с Азербайджаном в сфере ИКТ.
ИКТ
6 мая 2023 г. 11:10
Великобритания планирует расширить сотрудничество с Азербайджаном в сфере ИКТ

Великобритания планирует расширить сотрудничество с Азербайджаном в сфере ИКТ.

Об этом в интервью Report заявил посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд.

"Сектор ИКТ Азербайджана продолжает развиваться, чему способствуют растущий уровень внедрения технологий, население, пользующееся технологиями, инициативы в области внедрения электронного правительства, а также инвестиции государственного и частного секторов для повышения конкурентоспособности. Британские технологические компании уже работают в партнерстве с местными компаниями в этой области. Наша цель - расширить это сотрудничество и повысить осведомленность о возможностях азербайджанского рынка в Великобритании", - сказал посол.

По его словам, британские технологические компании уже выразили заинтересованность в участии в ежегодном Саммите инноваций Азербайджана в декабре, который собирает технических экспертов со всего мира.

"В этом году мы также планируем организовать киберконференцию, пригласив спикеров из ведущих киберкомпаний Великобритании. Учебные заведения и университеты, занимающиеся вопросами кибербезопасности и IT-безопасности, открыты для создания совместных программ в Азербайджане", - заключил Фергюс Олд.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya Azərbaycanla İKT sahəsində əməkdaşlığı genişləndirməyi planlaşdırır

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