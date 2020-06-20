Великобритания может создать спутниковую навигацию на базе обанкротившейся OneWeb

Великобритания может отказаться от проекта спутниковой навигации стоимостью в 5 млрд фунт стерлингов, который с 2018 года рассматривался как альтернатива европейскому Galileo.

Как передает Report со ссылкой на газету Financial Times (FT), власти думают над вариантом использования базы обанкротившейся OneWeb, у которой уже есть 76 спутников на низкой стационарной орбите.

Великобритания ищет более дешевую модель спутниковой навигации после выхода из Евросоюза. Они хотят получить конкурента Galileo и GPS, который сможет работать на другой частоте и на более низкой высоте.

При использовании базы OneWeb расходы страны могут снизиться до 1 млрд долларов США. Однако компания ранее объявила о банкротстве и реорганизации. Она обещала перевести производство из штата Флорида (США) в Великобританию, если правительство предоставит помощь. Чтобы продолжить запуск спутников OneWeb потребуется 1,5 млрд долларов США инвестиций.