Великобритания к 2033 году откажется от использования мобильных сетей 2G и 3G

Великобритания к 2033 году поэтапно откажется от использования мобильных сетей 2G и 3G.

Великобритания к 2033 году поэтапно откажется от использования мобильных сетей 2G и 3G.

Об этом передает Report со ссылкой на Reuters.

Цель - освободить частоты для развития мобильной связи 5G и впоследствии 6G, которые будут использоваться такими высокотехнологичными устройствами, как беспилотные автомобили, летательные аппараты и гаджеты виртуальной реальности. Все четыре британских оператора сотовой связи - EE, Vodafone, O2 и Three - согласились с графиком отказа.

По данным агентства, установленные даты прекращения услуг 2G и 3G облегчат выход на рынок новых производителей оборудования, поскольку им не придется поддерживать работу устаревших технологий.

Как сообщает ТАСС, ранее министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Надин Доррис объявила о выделении 50 млн фунтов стерлингов (66,2 млн долларов США) дополнительного финансирования на проекты развития технологии Open RAN (Radio Access Network, сети радиодоступа). Эта концепция заключается в создании нового семейства открытых стандартов, что позволит операторам связи не ограничивать себя сотрудничеством с традиционными вендорами, такими как Ericsson и Nokia, и начать налаживать партнерство с более широким кругом производителей на мировом рынке.