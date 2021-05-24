Великобритания хочет ввести "цифровую визу"

До конца апреля заявки для получения вида на жительство - как требуют новые правила после Brexit - подали более 5,4 млн человек

В Министерстве внутренних дел Великобритании анонсировали намерения запустить систему "цифровой визы", которая автоматически определять право путешественника на въезд.

Как передает report, об этом сообщает The Guardian.

Речь идет о системе для путешественников, которые въезжают в Британию без визы или иммиграционного статуса.

Министр внутренних дел Прити Пател рассказала, что это позволит правительству четко понимать, сколько людей въезжает в страну и уезжает из нее. Ожидается, что таких заявок будет 30 млн ежегодно.

Предложение о "цифровизации границы" объявили в рамках более широких планов реформы системы убежища и миграции в Великобритании, после появления данных о том, что имеющиеся оценки по миграции существенно отличаются от реальной картины.

В частности, считалось, что в Британии проживает 3 млн граждан ЕС. Однако до конца апреля заявки для получения вида на жительство - как требуют новые правила после Brexit - подали более 5,4 млн человек, из которых 4,9 млн получили статус поселенца.

Предложенные министерством изменения относительно системы предоставления убежища подверглись критике, в том числе в ООН. Неофициально сообщалось, что страны ЕС отказались от инициативы Великобритании и не хотят подписывать двусторонние соглашения для депортации с острова на свою территорию беженцев, которые смогли нелегально попасть в Великобританию.

В то же время стратегия предусматривает упрощение условий для трудоустройства в Великобритании высококвалифицированных специалистов из других стран.