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Ведущие криптовалютные биржи заблокировали аккаунты россиян, обходивших санкции

Ведущие криптовалютные биржи заблокировали аккаунты россиян, обходивших санкции Работники Государственного бюро расследований Украины установили факты использования россиянами криптовалютных бирж для обхода санкций, примененных в отношении РФ международным сообществом, сообщает Report со ссылкой на УНИАН.
ИКТ
25 июня 2022 г. 17:15
Ведущие криптовалютные биржи заблокировали аккаунты россиян, обходивших санкции

Работники Государственного бюро расследований Украины установили факты использования россиянами криптовалютных бирж для обхода санкций, примененных в отношении РФ международным сообществом, сообщает Report со ссылкой на УНИАН.

"ГБР выявило, что отдельные представители криптоиндустрии позволяли пользователям из Российской Федерации и Республики Беларусь осуществлять анонимные трансграничные валютообменные и криптовалютные операции вопреки требованиям FATF, в обход санкций", - говорится в сообщении ведомства на официальном сайте.

Среди прочего это происходило и через определенные украинские сайты.

"Таким образом осуществлялось финансирование подрывной деятельности против Украины. ГБР передало соответствующую информацию уполномоченным органам украинской власти, которые в свою очередь обратились к ведущим мировым криптовалютных бирж с просьбой применить соответствующие ограничительные меры", - говорится в сообщении.

Криптовалютные биржи уже заблокировали аккаунты, на которые указала украинская сторона.

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