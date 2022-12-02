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Вечеринка ЕС в метавселенной за 400 тыс. евро не заинтересовала молодежь

Вечеринка ЕС в метавселенной за 400 тыс. евро не заинтересовала молодежь Департамент внешней помощи Европейской комиссии (ЕК) организовал вечеринку в метавселенной для молодежи, потратив на нее 387 тыс. евро, однако в общей сложности ее посетили всего шесть человек.
ИКТ
2 декабря 2022 г. 10:21
Вечеринка ЕС в метавселенной за 400 тыс. евро не заинтересовала молодежь

Департамент внешней помощи Европейской комиссии (ЕК) организовал вечеринку в метавселенной для молодежи, потратив на нее 387 тыс. евро, однако в общей сложности ее посетили всего шесть человек.

Как передает Report, об этом сообщил портал Gizmodo, который посвящен дизайну, технологиям, науке и научной фантастике.

Вечеринка была призвана "повысить осведомленность молодежи о том, чем занимается ЕС на мировой арене". Одним из участников вечеринки оказался журналист портала Devex Винсент Чедвик, который подробно описал мероприятие в социальных сетях.

"Пришел на "гала-концерт" в метавселенной Департамента внешней помощи ЕС стоимостью 387 тыс. евро (организованный для привлечения политически неактивной молодежи в возрасте от 18 до 35-лет). После нескольких странных бесед примерно с пятью другими людьми, которые тоже посетили мероприятие, я остался один", - сообщил Чедвик в своем Twitter-аккаунте. Он также добавил, что один из сотрудников Департамента назвал вечеринку "депрессивной и позорной".

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