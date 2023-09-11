Вашингтон и Ханой достигли договоренностей в сфере поставок полупроводников в США

Соединенные Штаты и Вьетнам заключили соглашения в сфере поставок полупроводников для американской промышленности.

Соединенные Штаты и Вьетнам заключили соглашения в сфере поставок полупроводников для американской промышленности.

Как передает Report , об этом говорится в распространенном Белым домом заявлении в связи с подписанием соглашения об установлении двустороннего стратегического партнерства.

Вашингтон и Ханой объявили о "новом партнерстве в сфере полупроводников для поддержки устойчивых цепочек их поставок для американской промышленности, потребителей и рабочих". Кроме того, стороны "начинают реализацию комплексных инициатив развития трудовых ресурсов во Вьетнаме" в области разработки и производства полупроводников.

"Правительство США предоставит начальное финансирование в размере $2 млн для запуска этих инициатив в сочетании с будущей поддержкой со стороны правительства Вьетнама и частного сектора", - добавили в Белом доме.