Варанк: Турция выступает за сотрудничество с США в сфере высоких технологий

Министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк в рамках визита в США посетил Силиконовую долину в южной части Сан-Франциско, завод производителя электромобилей Tesla, штаб-квартиру Google и Центр ранней диагностики рака при Стэнфордском универс

Министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк в рамках визита в США посетил Силиконовую долину в южной части Сан-Франциско, завод производителя электромобилей Tesla, штаб-квартиру Google и Центр ранней диагностики рака при Стэнфордском университете.

Как передает Report, об этом сообщил Anadolu.

Турецкий министр находится в США с целью участия в Международной выставке технологий и электроники в Лас-Вегасе.

В последние дни пребывания в Штатах турецкий министр посетил Силиконовую долину, считающуюся одним из мировых центров разработки высоких технологий и инновационных разработок.

В рамках посещения завода Tesla - одного из крупнейших производственных предприятий Калифорнии, турецкий министр получил информацию об автомобилях, а также провел встречу с руководителями компании.

Далее Варанк посетил штаб-квартиру Google, одного из технологических гигантов США, который занимается в том числе онлайн-рекламой, облачными вычислениями и разработкой компьютерного программного обеспечения. Здесь турецкий министр был проинформирован о работе компании.

Позже Варанк побывал в Центре ранней диагностики рака при Стэнфордском университете, где побеседовал с профессором Уткан Демирджи и доктором наук доцентом Гёзде Дурмушем.

Кроме того, в Стэнфордском университете турецкий министр встретился с турецкой диаспорой, членами отделения Ассоциации независимых промышленников и бизнесменов (MUSIAD) в США, ETAC и др. Варанк также провел встречу с представителями венчурного капитала стартап-экосистемы BootUp World.

Комментируя встречу с руководством Tesla, Варанк сообщил, что турецкая компания Togg, возникшая по логике стартапа, очень заинтересовала руководителей американской компании.

Говоря о визите в Google, министр сказал, что данная компания входит в пятерку крупнейших технологических гигантов.

"Они могут направлять развитие технологий и информационного сектора в мире с привлечением разных решений. Здесь мы встретились с командой, занимающейся искусственным интеллектом, а также турецкими руководителями. Мы проконсультировались с турецкими представителями по вопросам, касающимся искусственного интеллекта, а также о том, как разработчики, стартапы, технологические компании в Турции могут использовать решения Google", - сказал министр.