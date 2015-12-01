​Вахид Мурсалиев назначен президентом Azercell

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Вахид Мурсалиев назначен президентом ведущего мобильного оператора Азербайджана - ООО Azercell Telecom. Ранее он занимал пост директора юридического и административного департаментов, в то же время, являлся и.о. президента Azercell с января этого года.

Как сообщили Report в компании, В. Мурсалиев начал свою деятельность в Azercell с 2005 года. За 10 лет Вахид Мурсалиев занимал различные руководящие должности, включая должность советника президента компании и директора юридического и административного департаментов.

"Вахид Мурсалиев продемонстрировал твердую приверженность компании во время его пребывания на посту исполнительного директора, и это очень радует, что Azercell впервые в его истории будет возглавлять азербайджанец. Я желаю ему всего наилучшего в его новой должности", - отметил руководитель региона Евразии компании TeliaSonera Эмиль Нильссон.

Отметим, что в 2000-2001-х годах В. Мурсалиев занимался научно-исследовательской деятельностью в области систем корпоративного управления при университете Case Western Reserve (США) и был удостоен сертификата по управлению бизнесом. Он также является членом Международной ассоциации юристов, доктором Международной академии по экоэнергетике, а также выпускником юридического факультета Бакинского государственного университета.