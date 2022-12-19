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Вахид Ахмедов: Почему мы не предложили льготных условий для сферы ИКТ?

Вахид Ахмедов: Почему мы не предложили льготных условий для сферы ИКТ? "Когда начали свою деятельность технопарки мы предложили льготные условия на семь лет. Почему те же условия не предложены сфере ИКТ, что и привело к нынешней ситуации?".
ИКТ
19 декабря 2022 г. 12:33
Вахид Ахмедов: Почему мы не предложили льготных условий для сферы ИКТ?

"Когда начали свою деятельность технопарки мы предложили льготные условия на семь лет. Почему те же условия не предложены сфере ИКТ, что и привело к нынешней ситуации?".

Как передает Report, об этом на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству заявил депутат Вахид Ахмедов.

"Почему мы только сейчас обсуждаем этот вопрос? Другие страны опережают нас в этом вопросе. Здесь отметили, что есть проблема нехватки кадров. Кроме того, выпускаемая продукция неконкурентоспособна. Мы в этих вопросах сильно отстаем", - сказал он.

По словам депутата, кадры покидают страну, что приводит к серьезным проблемам. "В этой сфере у нас слишком мало специалистов. Я считаю, что необходимо выпускать конкурентоспособную продукцию для экспорта. Налоговые послабления предполагают развитие области ИКТ. После принятия нового закона сможем ли мы добиться прогресса через пять лет или снова будет наблюдаться утечка кадров?

Предлагаю направить представителей нашей молодежи для обучения в этой сфере за границу, с условием возвращения на Родину. А то молодые люди для учебы уезжают в другие страны и остаются там из-за сытой жизни и высокой зарплаты", - заключил он.

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Версия на азербайджанском языке Vahid Əhmədov: "Niyə İKT sahəsinə güzəştlər təklif etməmişik?"

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