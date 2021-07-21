В Zoom появились игры для тимбилдинга

Администрация Zoom представила ряд обновлений для улучшения пользовательского опыта.
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По словам руководства компании, игры созданы специально для того, чтобы развивать командный дух и поддерживать социальные связи даже на расстоянии.
Кроме того, в чат видеозвонка были добавлены смайлики. По словам администрации Zoom, это должно дать участникам беседы больше возможностей для самовыражения. Вдобавок к этому, в платформе появилась поддержка SMS, с помощью которых можно будет отвечать на общие вопросы.