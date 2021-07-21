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В Zoom появились игры для тимбилдинга

В Zoom появились игры для тимбилдинга Администрация Zoom представила ряд обновлений для улучшения пользовательского опыта.
ИКТ
21 июля 2021 г. 19:04
В Zoom появились игры для тимбилдинга

Администрация Zoom представила ряд обновлений для улучшения пользовательского опыта.

Как передает Report со ссылкой на "Би-Би-Си", в сервис были интегрированы сторонние приложения. В том числе игры для тимбилдинга - среди них есть как карточные и настольные игры, так и различные шарады.

По словам руководства компании, игры созданы специально для того, чтобы развивать командный дух и поддерживать социальные связи даже на расстоянии.

Кроме того, в чат видеозвонка были добавлены смайлики. По словам администрации Zoom, это должно дать участникам беседы больше возможностей для самовыражения. Вдобавок к этому, в платформе появилась поддержка SMS, с помощью которых можно будет отвечать на общие вопросы.

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