В Zoom появились игры для тимбилдинга

Администрация Zoom представила ряд обновлений для улучшения пользовательского опыта.

Администрация Zoom представила ряд обновлений для улучшения пользовательского опыта.

Как передает Report со ссылкой на "Би-Би-Си" , в сервис были интегрированы сторонние приложения. В том числе игры для тимбилдинга - среди них есть как карточные и настольные игры, так и различные шарады.

По словам руководства компании, игры созданы специально для того, чтобы развивать командный дух и поддерживать социальные связи даже на расстоянии.

Кроме того, в чат видеозвонка были добавлены смайлики. По словам администрации Zoom, это должно дать участникам беседы больше возможностей для самовыражения. Вдобавок к этому, в платформе появилась поддержка SMS, с помощью которых можно будет отвечать на общие вопросы.